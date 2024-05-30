شكرا لقرائتكم خبر عن مالية الشيوخ تثمن مبادرات الرئيس لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، تقديرها للجهود المستمرة التي يبذلها رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمبادرات والتوجهات التي تناولتها الخطة لمواجهة أصعب التحديات الاجتماعية والاقتصادية والتي ترتبت على استمرار الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في العالم وفى الاقتصاد المحلى وحتى وقت قريب لازالت تشكل تحديًا جسيمًا أمام مسار التنمية.

وأعربت اللجنة أيضا عن تقديرها لتوفير أقصى درجات الحماية للمواطن ودفع الجميع للعمل من أجل الوصول المرحلة جديدة في مسيرة البناء والتنمية خاصة، مضيفة أن هناك إشادة من قبل مؤسسات التمويل الدولية لما تقوم به الدولة من إجراءات لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادى والاصلاح الهيكلي.

في هذا السياق رأت اللجنة ضرورة الأخذ بالتوصيات الصادرة منها بشأن خطة التنمية والعمل بالسياسات المقترحة والتي من شأنها أن تحقق أهداف الخطة في التصدى لكافة التحديات الداخلية والخارجية والوصول إلى مرحلة الانطلاق الاقتصادي الذي يعود على المواطن والدولة بثمار التنمية المستدامة والشاملة.

وأشارت اللجنة إلى أنه مع تقديرها للمجهودات المبذولة بكنها تؤكد أهمية التوصيات العامة وعلى المستوى القطاعى المقدمه منها بما يمكن من وضع سياسات أو اتخاذ إجراءات من شأنها التخفيف من الضغوط والأعباء على المواطن.