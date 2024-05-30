التلفزيون السوري: إصابة 3 أشخاص إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارة في حمص

أفاد التفلزيون السوري الرسمي، عن "انفجار عبوة ناسفة في سيارة سياحية بحي الشماس في مدينة حمص ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص"، وفق ما نقل عن مصدر في قيادة شرطة حمص.

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