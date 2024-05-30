الجيش الإسرائيلي: أسقطنا صاروخ كروز في منطقة هضبة الجولان كان قادمًا من جهة الشرق

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن إسقاط "صاروخ كروز في منطقة هضبة الجولان كان قادمًا من جهة الشرق"، زاعمًا أنّه تم إسقاط الصاروخ "دون وقوع إصابات".

بدورها، أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ "الجيش اعترض صاروخًا أطلق من العراق على جنوب الجولان".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه "المقاومة الإسلامية في العراق" شنّ هجمات على مواقع إسرائيلية عبر الطيران المسيّر وصواريخ كروز، دعمًا لقطاع غزة جرّاء الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وكانت آخر عملية أعلنت عنها الفصائل في العراق هي عن استهداف هدف حيويّ في إيلات بواسطة الطّيران المسيّر"، مؤكّدةً حينها "استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".