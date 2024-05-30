اجتماع قضائي موسع برئاسة وزير العدل عرض لخطة تفعيل "الخدمات القضائية الإلكترونية"

عَقد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال ​هنري الخوري​ اجتماعًا موسّعًا في ​وزارة العدل​، ضمَّ كلًّا من الرّئيس الأوّل لمحاكم الاستئناف في جبل لبنان القاضي إيلي الحلو، عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي حبيب مزهر، المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي محمد فرحات، القاضي في مجلس شورى الدّولة كارل عيراني، القاضي محمد فواز والقاضية سابين قازان، مع فريقٍ من المحامين هم: رمزي هيكل، نصري دياب، إلياس بازرلي، عبده غصوب، هداب ذبيان، ماري ضو، رئيس لجنة السجل التّجاري التّابعة لنقابة المحامين في بيروت رامز ضاهر، شكري حداد، شربل فريحة، تالا حلاوي وعلي جابر.

تخلّل الاجتماع عرضٌ مفصّلٌ من قبل الخوري لخطّة تفعيل "الخدمات القضائيّة الإلكترونيّة"، الّتي من المقرّر بدء العمل بها رسميًّا في المحاكم بشكل تدريجي، بالتّزامن مع انطلاق السّنة القضائيّة الجديدة في أيلول المقبل، من خلال فتح المجال أمام المحامين كافّة الرّاغبين من الاستفادة من هذه الخدمات الإلكترونيّة، عن طريق الهويّة الرّقميّة الّتي تسمح لكلّ محامٍ بإنشاء حساب إلكتروني في النّظام البرمجي الّذي ستوفّره لهم وزارة العدل بالتّنسيق مع صندوق تعاضد القضاة، وتوفير إمكانيّة التّسديد الإلكتروني لأنواع الرّسوم كافّة بما فيها الطّوابع؛ من خلال الحساب الإلكتروني الشّخصي الخاص به.

وقد توافقَ الحاضرون على ضرورة الإنتهاء من الأعمال التّحضيريّة المرافقة لعمليّة المكننة الشّاملة للمحاكم وفق الجدول المخصّص لها، الّتي ستشمل الدّقائق التّطبيقيّة لمرسوم الإسناد الرّسميّة الإلكترونيّة، ولآليّات العمل في السجل التّجاري واقتراحات المراسيم المتعلّقة به، واقتراحات القوانين الخاصّة بتفعيل التّبليغ الإلكتروني وحماية البيانات الشّخصيّة.

كما تمّ الاتفاق على توزيع الأعمال بين القضاة والمحامين المتطوّعين وفق مجموعات مختلفة، سينضمّ إليها أيضًا المحامون: نجيب الحاج شاهين ونجا تابت وموسى خوري، للعمل على الإنتهاء من الأعمال التّحضيريّة كافّة وفق الجدول الزّمني الّذي تمّ الإتفاق عليه.