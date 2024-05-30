المرتضى دعا نظيره الصيني إلى زيارة لبنان: نؤكّد نيّتنا العمل حثيثًا لتفعيل التعاون الثقافي بين البلدين

وجّه وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المُرتَضى، رسالة الى نظيره الصيني هو خه بينغ، أكّد له فيها "المشتركات الكثيرة التي تجمع لبنان بالصين، وعلى ان وزارة الثقافة في الجمهورية اللبنانية تنطلق من هذه المشتركات، سواء تلك النابعة من كون البلدان ضاربين في التاريخ ويحتضنان التنوع ثقافةً والفكر حضارةً، او تلك النابعة من القيم المشتركة، لتؤكّد نيّتها العمل حثيثاً مع الصين من اجل تفعيل التعاون الثقافي بين البلدين"، وابدى "الرغبة باللقاء قريباً للتداول عن كثب في سبل التعاون"، كما دعاه إلى زيارة لبنان.

ولفت المرتضى إلى أنّه "إذا كانت طريق الحرير هي ما يستذكره اللبنانيون في العلاقات اللبنانية الصينية، فإننا نتوق إلى سلوك طريق حضارة التعاون الثقافي، وهو أرقى طرق التعاون وكلّنا تصميم على تلمّس ما يجمع بلدَينا وهو جديرٌ بالاهتمام المشترك"، مضيفًا "لبنان والصين يشتركان في قيمٍ كثيرة فكلاهما طاعنٌ في التاريخ ويحتضنان التنوع ثقافةً والفكر حضارةً ورغبتنا أن نبني على هذه المشتركات لتفعيل التعاون الثقافي فيما بيننا على أن نستهل ذلك بالتعارف وتبادل الأفكار واتخاذ خطوات عملية تتيح لبلدَينا الارتقاء بعلاقتنا الثقافية الى مستويات اهم واعلى".