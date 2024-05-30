سامح شكري: مصر ستتصدى لأي محاولات تؤثر سلبيا على أمنها المائي

الشارقة - اميمة ياسر - قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن «مصر تشارك في كل المنتديات متعددة الأطراف المعنية بقضية المياه؛ لتأكيد وجهة نظرها المتطابقة مع القانون الدولي».

وأضاف خلال تصريحات لفضائية «الأولى»، على هامش فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدي التعاون الصيني العربي، صباح الخميس، أن مصر تتعاون مع الشركاء الإقليميين، والدول الإفريقية التي تشارك القاهرة في مياه النيل؛ لإقرار تلك المبادئ وضرورة الالتزام بها.

وأكمل: «الموقف واضح مما تفضل به الرئيس السيسي، في كلمته بأن مصر ترفض المساس بأمنها المائي وتعتبرها قضية وجودية، وسوف تتصدى لأي محاولات للتأثير السلبي على أمنها المائي».

وفي سياق آخر، تطرق وزير الخارجية، بالحديث إلى منتدي التعاون الصيني العربي، قائلًا إن البيان المشترك الصادر يؤكد مجالات تطابق رؤى الدول العربية والصين.

ولفت إلى أن «هناك إرادة لتكثيف التعاون في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية»، مؤكدًا أن «المنتدى يعد أرضية صلبة لاستمرار تنمية تلك العلاقات وإيجاد آفاق جديدة للتعاون».