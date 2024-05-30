الدفاع الصينية مستعدة لتعزيز التعاون والتنسيق الاستراتيجي مع الجيش الروسي

ياسر رشاد - القاهرة - قال وو تشيان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، إن القوات المسلحة في بلاده مستعدة لتعزيز الاتصالات والتنسيق الاستراتيجي مع الجيش الروسي، والمساهمة معه في الحفاظ على الأمن الدولي.

وأضاف المتحدث الصيني، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "القوات المسلحة الصينية، مستعدة للعمل مع الجيش الروسي من أجل التنفيذ الكامل للتوافق المهم الذي توصل إليه رئيسا الدولتين لمواصلة تعزيز الاتصالات والتنسيق الاستراتيجي، وتعميق الثقة المتبادلة في المجال العسكري والتنفيذ المشترك لمبادرة الأمن العالمي".

وشدد المتحدث أيضا على أن الجيش الصيني مستعد، جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة الروسية، "للدفاع بشكل مشترك عن العدالة وعدم التحيز في العالم وتقديم مساهمات جديدة للحفاظ على الأمن والاستقرار الدوليين والإقليميين".

وأكد المتحدث الصيني على أن جيش بلاده، سيواصل التعاون مع الجيش الروسي من أجل لعب دور نشط في حماية المصالح المشتركة، وضمان السلام والاستقرار الإقليميين والعالميين.

وأشار إلى أنه في السنوات الأخيرة، تحت القيادة الاستراتيجية للرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم الحفاظ على مستوى عال لعلاقات الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي بين الصين وروسيا في الحقبة الجديدة.

وقال: ""ستواصل القوات المسلحة الصينية والروسية، تعميق التعاون العملي في التبادلات رفيعة المستوى والتبادلات المهنية والتدريبات المشتركة، ولعب دور نشط في تطوير الصداقة التقليدية بين البلدين، وحماية المصالح المشتركة، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي".

روسيا : الخارجية الأمريكية تبذل الجهود لتحريض المجتمع الدولي ضد موسكو

أكد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن وزارة الخارجية الأمريكية تبذل جهودها لتحريض المجتمع الدولي ضد روسيا.

وذكر بيان صادر عن المكتب، نقله موقع /روسيا اليوم/ الخميس، أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي يقوم بشكل عام، بتسجيل محاولات متزايدة من جانب الخارجية الأمريكية لتحويل المجتمع الدولي بأسره ضد روسيا، ولا يخجل الجانب الأمريكي خلال ذلك من تعريض نفسه للسخرية في هذه العملية.

وأضاف البيان، أن هذه التصرفات تدل على عجز الولايات المتحدة عن إدراك الواقع الحالي بشكل موضوعي، والانغماس في رواياتها حول المخاوف من روسيا المفعمة بالروسفوبيا، مشيرا إلى أن الخارجية الأمريكية تخطط لنشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لإظهار خطورة التهديد الروسي المزعوم لسكان السويد وفنلندا.

سول وواشنطن وطوكيو تنسق مواقفها بعد إطلاق بيونج يانج صواريخ باليستية

أدانت سول وواشنطن وطوكيو، إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى،مما يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن.

جاء ذلك خلال استعراض المدير العام لسياسات شبه الجزيرة الكورية لي جون-إيل"،اليوم/الخميس/ خلال اتصال هاتفي مع نظيريه الأمريكية جونغ باك والياباني يوكيا هاماموتو، فى بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - تقييمه لإطلاق الصواريخ الأخيرة، مبينا شرح إرسال الشمال للبالونات ومحاولات التشويش على إشارات النظام العالمي لتحديد المواقع لكوريا الجنوبية.

وأوضحت الخارجية الكورية أن الأطراف الثلاثة أدانت إطلاق الشمال للصواريخ باعتباره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أنه يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن، واتفقت على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن هذه القضية.

وأضافت الوزارة أنه فيما يتعلق بإرسال البالونات ومحاولة التشويش على إشارات النظام العالمي لتحديد المواقع، أن كوريا الجنوبية ستحرص على الاستعداد والتعامل بحزم مع أي استفزازات من قبل الشمال تهدف إلى تغيير الوضع الراهن.

وأشارت إلى أنه فى وقت سابق من اليوم، أطلق الشمال نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى في البحر الشرقي، حسبما قال الجيش الكوري الجنوبي، وذلك بعد يوم من إرساله مئات البالونات الكبيرة التي تحمل نفايات وفضلات إلى كوريا الجنوبية.