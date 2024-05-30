روسيا : الخارجية الأمريكية تبذل الجهود لتحريض المجتمع الدولي ضد موسكو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسية، أن وزارة الخارجية الأمريكية تبذل جهودها لتحريض المجتمع الدولي ضد روسيا.

وذكر بيان صادر عن المكتب، نقله موقع /روسيا اليوم/ الخميس، أن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي يقوم بشكل عام، بتسجيل محاولات متزايدة من جانب الخارجية الأمريكية لتحويل المجتمع الدولي بأسره ضد روسيا، ولا يخجل الجانب الأمريكي خلال ذلك من تعريض نفسه للسخرية في هذه العملية.

وأضاف البيان، أن هذه التصرفات تدل على عجز الولايات المتحدة عن إدراك الواقع الحالي بشكل موضوعي، والانغماس في رواياتها حول المخاوف من روسيا المفعمة بالروسفوبيا، مشيرا إلى أن الخارجية الأمريكية تخطط لنشر مقاطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي لإظهار خطورة التهديد الروسي المزعوم لسكان السويد وفنلندا.

سول وواشنطن وطوكيو تنسق مواقفها بعد إطلاق بيونج يانج صواريخ باليستية

أدانت سول وواشنطن وطوكيو، إطلاق كوريا الشمالية عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى،مما يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن.

جاء ذلك خلال استعراض المدير العام لسياسات شبه الجزيرة الكورية لي جون-إيل"،اليوم/الخميس/ خلال اتصال هاتفي مع نظيريه الأمريكية جونغ باك والياباني يوكيا هاماموتو، فى بيان نشرته وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) - تقييمه لإطلاق الصواريخ الأخيرة، مبينا شرح إرسال الشمال للبالونات ومحاولات التشويش على إشارات النظام العالمي لتحديد المواقع لكوريا الجنوبية.

وأوضحت الخارجية الكورية أن الأطراف الثلاثة أدانت إطلاق الشمال للصواريخ باعتباره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مؤكدة أنه يشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن، واتفقت على مواصلة التنسيق الوثيق بشأن هذه القضية.

وأضافت الوزارة أنه فيما يتعلق بإرسال البالونات ومحاولة التشويش على إشارات النظام العالمي لتحديد المواقع، أن كوريا الجنوبية ستحرص على الاستعداد والتعامل بحزم مع أي استفزازات من قبل الشمال تهدف إلى تغيير الوضع الراهن.

وأشارت إلى أنه فى وقت سابق من اليوم، أطلق الشمال نحو 10 صواريخ باليستية قصيرة المدى في البحر الشرقي، حسبما قال الجيش الكوري الجنوبي، وذلك بعد يوم من إرساله مئات البالونات الكبيرة التي تحمل نفايات وفضلات إلى كوريا الجنوبية.

الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية، صباح اليوم الخميس، باتجاه بحر اليابان، ومن المرجح أنها سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان، دون ورود تقارير تفيد بوقوع أضرار للسفن أو الطائرات.

وأوضحت الوزارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن أحد الصواريخ بلغ ارتفاعه حوالي مائة كيلومتر، وأخر ارتفع لمسافة تزيد عن 350 كيلومترا .. مشيرة إلى أن جميع الصواريخ سقطت - فيما يبدو - قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية.

وصرح رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا بأن إطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية ينتهك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معربا عن إدانة بلاده الشديدة.

وتعد هذه سابع مرة يتم فيها إطلاق صواريخ باليستية لكوريا الشمالية هذا العام، وتأتي بعد محاولة غير ناجحة لبيونج يانج لوضع قمر صناعي في مداره باستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

أوكرانيا: القوات الروسية تقصف زابوروجيا 379 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية

قال إيفان فيدوروف رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة زابوروجيا، إن القوات الروسية قصفت المنطقة 379 مرة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح فيدوروف، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، اليوم /الخميس/ - أن روسيا هاجمت ثماني مستوطنات في المنطقة 379 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام المدفعية والطائرات المسيرة الهجومية وأنظمة الصواريخ متعددة الإطلاق.

وأوضح أن روسيا أطلقت خلال الهجمات 154 طائرة مسيرة، مشيرا إلى أنه من بين البلدات التي تعرضت للقصف هيليابول ونوفوداريفكا ومالينفكا توكماشكا وروبوتين.

رئيس فرنسا السابق: انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي المقبلة محورية

وصف الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند، انتخابات برلمان الاتحاد الأوروبي في 9 يونيو المقبل بأنها انتخابات محورية، وقد تحمل الكثير من المفاجآت في الخريطة السياسية الأوروبية.

وحذر أولاند - الذي تولى رئاسة فرنسا من عام 2012 إلى عام 2017 خلال محاضرة له في متحف فيينا الليلة الماضية- من حدوث حالة من الجمود السياسي في أوروبا، مشددا على ضرورة مشاركة الأوربيين بكثافة في التصويت، مُعتبرا أن الحرب في أوكرانيا وتغير المناخ والهجرة أنها المشاكل الرئيسية التي تواجه القارة الأوروبية في الفترة الراهنة.

من جانبه.. قال حاكم العاصمة النمساوية فيينا ميخائيل لودفيج: "نحن ممتنون بشكل خاص للمساهمة التي قدمتها فرنسا للتحرر من النظام النازي" معربا عن اقتناعه بأن مستقبل أوروبا المشتركة يواجه مرة أخرى تحديات كبيرة.

أوكرانيا: 7 جرحى في هجوم روسي على خاركيف

أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا ، اليوم الخميس، إصابة سبعة أشخاص في هجوم صاروخي روسي على مدينة خاركيف في الساعات الأولى من اليوم.

وأوضحت خدمة الطوارئ- فى بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - أن القوات الروسية شنت ضربات صاروخية واسعة النطاق على خاركيف.

وأشارت إلى أن الهجوم الروسي أدى إلى إلحاق أضرار بالمباني غير السكنية ومواقع البنية التحتية المدنية الأخرى، وتسبب في نشوب حرائق في أماكن مختلفة وتم إخماد جميع الحرائق بالفعل.

وكانت تقارير سابقة قد أفادت بأن الجيش الروسي ضرب منشأة للبنية التحتية الحيوية في خاركيف على مدار الليلة الماضية.

لافروف: موسكو منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن موسكو لا تزال منفتحة على المفاوضات بشأن أوكرانيا، لكن الأمر يتعلق بالسلام وليس بالهدنة.

وأضاف لافروف- في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (سبوتنيك)، اليوم الخميس "لقد قلنا مرارا، بما في ذلك على أعلى المستويات، أن روسيا لا تزال منفتحة على المفاوضات"، مضيفًا أنه "مع ذلك، من الضروري أن نفهم بوضوح أننا نتحدث عن السلام، وليس الهدنة".

وأضاف "أنه لا جدوى من منح العدو هدنة ليستخدمها مرة أخرى في إعادة تجميع صفوفه وإعادة تسليحه".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك إمكانية لتسريع عملية التسوية السياسية للوضع في أوكرانيا، أشار وزير الخارجية الروسي إلى أنه "من الناحية النظرية، نعم".

وقال لافروف :"لتحقيق هذه الغاية، من الضروري أن يتوقف الغرب عن ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا، وأن تتوقف كييف عن القتال، وكلما حدث ذلك بشكل أسرع، كلما بدأت التسوية السياسية أسرع".

وأوضح لافروف، أنه فيما يتعلق بالوضع القانوني لفلوديمير زيلينسكي، بعد 20 مايو الجاري، عندما انتهت فترة ولايته كرئيس لأوكرانيا، تحدث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بوضوح تام عن هذا الأمر خلال مؤتمر صحفي في مينسك، في 24 مايو الجاري.

وقال الرئيس بوتين - عقب نتائج المحادثات الروسية البيلاروسية - في 24 مايو الجاري، إن روسيا تنطلق من حقيقة أن شرعية فلوديمير زيلينسكي، قد انتهت.