بنسبة نجاح 87%.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، الدور الأول للفصل الدراسي الثاني، بحضور أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

وبحسب بيان للمحافظة، فإن نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي جاءت ٨٧,٠٥%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات ١٩٠٩٧٧ طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين ١٦٥٠٨٦ طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي القسم المهني ٩٦,٩٧%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي بمدارس الصم وضعاف السمع 94,29% ومدارس المكفوفين 100%.

في ذات السياق، اعتمد محافظ الجيزة، ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية.

وبحسب المحافظة، فإن إدارة الهرم التعليمية جاءت في المركز الأول بنسبة 92,27 %، والشيخ زايد 91,98%، والوراق 91,17 %، والدقي 90,87%، والعجوزة 90,69%، وشمال الجيزة 89,60%، والعمرانية 88,97%، والصف 88,46%، و6 أكتوبر 88,37%.

ووفقا للمحافظة، فإن إدارة جنوب الجيزة 88,03%، ومنشأة القناطر ٨٧,٧٥%، والبدرشين 87,29%، وأطفيح 86,62%، وحدائق أكتوبر 86,49%، والعياط 86,32%، وكرداسة 85,53%، وبولاق الدكرور 82,27%، وأبو النمرس 80,78%، وأوسيم 80,55%، والحوامدية 78,42%، والواحات البحرية 76,30%.

يذكر أن آلاف طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة والجيزة يترقبون إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024، بعد إعلان نتائج طلاب صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية إلكترونيًا.

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