هاني توفيق يشيد بالتحول للدعم النقدي: يزيد دورة الأموال 9 مرات بالنشاط الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

سرد هاني توفيق الخبير الاقتصادي أفضلية تحول الدولة من الدعم العيني إلى النقدي وأهميته للاقتصاد الكلي.

وأوضح في منشور له على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "إذا دعمت الوقود 5 جنيهات للتر مثلا ستتبخر في الهواء بمجرد سير السيارة عدة كيلومترات، ولكن بمنح صاحب السيارة 5 جنيهات نقدا- بفرض أنه مستحق للدعم- فإنها تدور في المجتمع ، كثيف الاستهلاك كحالتنا، نحو 9 مرات أي تصبح 45 جنيهاً."

كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال في مؤتمر صحفي أمس أن الدولة ستفتح حوارا مجتمعيا حول التحول من الدعم العيني للسلع إلى الدعم النقدي من خلال إتاحة مبلغا مناسبا للأسر المستحقة ليستطيع رب كل أسرة تحديد أولوياته والاستفادة من هذا الدعم.

وأعلن مدبولي أمس زيادة سعر رغيف الخبز المدعم إلى 20 قرشا بدلا من 5 قروش بداية من يونيو القادم بسبب ارتفاع تكلفة دعمه على الدولة التي تصل إلى 120 مليار جنيه سنويا.

وأضاف أن تحويل 300 مليار جنيه سنوياً كدعم عيني في موازنة العام المالي الحالي إلى دعم نقدي (مشروط بذهابه لمستحقيه)، سينتج عنه حقن ما يعادل 2.7 تريليون جنيه في شرايين الاقتصاد المصرى سنوياً، وما يصاحب ذلك من إنعاش للاقتصاد، وامتصاص البطالة، وزيادة الإنتاج وغير ذلك.

وأَضاف هاني توفيق أن بيع السلع بسعر مدعم يرسخ كل من السوق السوداء، ووجود هدر في سلع لا تباع بسعرها الحقيقي "واخيراً يدعم مافيا العصابات الراسخة في سرقة الدعم".