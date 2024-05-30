الرئيس الصيني يعد بتقديم مساعدات إلى قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - بكين - (د ب أ)

وعد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الخميس، بتقديم المساعدات إلى قطاع غزة، وتحدث مؤيدا لعقد مؤتمر للسلام، خلال اجتماع عقده مع كبار ممثلي الدول العربية.

وقال شي في بكين اليوم الخميس، إن الصين تدعم العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام أكبر وأكثر موثوقية وفعالية.

وأكد شي أن بكين تعتزم المساعدة في إعادة إعمار القطاع بعد انتهاء الحرب، وأنها ستتبرع بثلاثة ملايين دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقال الرئيس الصيني وزعيم الحزب الشيوعي على أنه "لا يجب أن تستمر الحرب إلى أجل غير مسمى، ولا يجب أن تغيب العدالة إلى الأبد".

جدير بالذكر أن بكين اتخذت موقفا محايدا في الصراع القائم حاليا بغزة، ودعت مرارا إلى إجراء مفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، دون أن تدين بشكل مباشر الهجوم الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر، والذي أدى إلى إشعال الصراع.

وقد انطلقت اليوم أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدي التعاون الصيني العربي ، الذي يُعدّ منصة لتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول العربية والصين، وتعميق التفاهم المتبادل والتعاون الاستراتيجي بين الجانبين.