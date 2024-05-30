حريق هائل يضرب منطقة بدر الصناعية والحماية المدنية تحاصر النيران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

اندلع حريق هائل في إحدى المصانع بمنطقة بدر الصناعية، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على النيران وإخمادها.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا عاجلًا بالحادث، حيث هبت فرق الإطفاء على الفور إلى مكان الحادث، مدعومة بسيارات الإسعاف ورجال الإنقاذ.

تم فرض كردون أمني سريع حول المنطقة لمنع امتداد النيران، وبفضل جهود قوات الحماية المدنية تمت السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات بشرية.

ومع تضرر بعض محتويات المصنع، يواصل رجال الإطفاء جهودهم في عمليات التبريد لضمان استقرار الوضع.

بهذه الجهود الجبارة والتنظيم الفعّال، تؤكد السلطات المحلية جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ، وتطمئن المجتمع المحلي بأن الأمن والسلامة هما أولويتها القصوى.