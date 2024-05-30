أوائل الشهادة الإعدادية 2024 محافظة الجيزة.. 21 صورة بالأسماء والدرجات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، الدور الأول للفصل الدراسي الثاني، إذ حصل 720 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية.

وبلغت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 87.05%، إذ بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 190977 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 165086 طالبًا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي القسم المهني 96.97%، كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع 94.29%، ومدارس المكفوفين 100 %.

وجاء ترتيب الإدارات في نتائج الامتحانات للشهادة الإعدادية، كالآتي: إدارة الهرم التعليمية جاءت في المركز الأول بنسبة 92,27%، والشيخ زايد 91,98%، والوراق 91,17%، والدقي 90,87%، والعجوزة 90,69%، وشمال الجيزة 89,60%، والعمرانية 88,97%، والصف 88,46%، و6 أكتوبر 88,37%.

ووفقا للمحافظة، فإن إدارة جنوب الجيزة 88,03%، ومنشأة القناطر 87.75%، والبدرشين 87,29%، وأطفيح 86,62%، وحدائق أكتوبر 86,49%، والعياط 86,32%، وكرداسة 85,53%، وبولاق الدكرور 82,27%، وأبو النمرس 80,78%، وأوسيم 80,55%، والحوامدية 78,42%، والواحات البحرية 76,30%.

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