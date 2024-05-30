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كتعة المنوفية.. ما مصير 5 أطفال استخدمتهم سيدة في التسول؟

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محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:

أودعت جهات التحقيق، 5 أطفال بإحدى دور الرعاية بمدينة منوف التابعة لمحافظة المنوفية بعد ضبط زوجين يستغلونهم فى التسول.

بدأت الواقعة بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، منشورات حول قيام إحدى السيدات بإجبار بعض الأطفال على التسول واستجداء المارة شوارع المنوفية.

من جانبها واصلت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة، جهودها في مجال ضبط مرتكبي الواقعة، و بالفحص تبين قيام (عاطل "له معلومات جنائية" – وزوجته) بالتسول واستجداء المارة باستخدام (5 أطفال أنجال الأول)، وأمكن ضبطهما وبرفقتهما أحد الأطفال حال قيامهما بالتسول، واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة منوف بالمنوفية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المُشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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