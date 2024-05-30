الموعد والسن والأوراق.. تفاصيل التقديم لـ "رياض أطفال وأولى ابتدائي" بالأزهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

يبدأ قطاع المعاهد الأزهرية تلقي أوراق القبول بمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد "عادي - نموذجي - خاص" للعام الدراسي 2025/2024 عبر البوابة الإلكترونية للأزهر، في يونيو المقبل.

وكشف مصدر بقطاع المعاهد الأزهرية، أن التقديم لمرحلتي رياض أطفال وأولى ابتدائي سيكون إلكترونيا عبر بوابة الأزهر الشريف، مثلما يحدث كل عام.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، الخميس، إنه سيتم فتح الباب لقبول مرحلة ثانية من الراغبين في التقدم لمرحلة رياض أطفال وأولى ابتدائي، حال توافر أماكن بالمعاهد على مستوى الجمهورية.

وينشر "الخليج 365" شروط التقدم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالأزهر والأوراق المطلوبة على النحو التالي:

- لا يحق لولي الأمر التقدم لأكثر من معهد في وقت واحد، ويؤخذ إقرارًا عليه بذلك.

- إقرار ولي الأمر بأن قبول أوراق ابنه ليس نهائيًّا إلا بعد ظهور نتيجة التنسيق المعتمد من الإدارة التعليمية والمنطقة التابع لها المعهد.

- لا يجوز تصعيد التلاميذ المقيدين سابقًا في المستوى الأول بمرحلة رياض الأطفال للصف الأول الابتدائي، وإن كان السن يسمح بذلك وذلك منعًا للمساءلة القانونية.

- على ولي الأمر متابعة إعلان نتيجة التنسيق بعد انتهاء مدة التقديم من خلال المعهد أو الإدارة التعليمية.

- الأوراق المطلوبة للتقديم:

- (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية).

- (شهادة ميلاد أصلية كمبيوتر/ كشف طبي معتمد من التأمين الصحي بخلو نجله أو نجلته من الأمراض المعدية/ طلب التحاق – عدد 4 صور شخصية حديثة 4×6 – عدد 5 أظرف يكتب عليها عنوان التلميذ المقبول أو التلميذة المقبولة، ويلصق على كل ظرف طابع بريد محلي).

وجاء سن القبول بمرحلتي رياض الأطفال وأولى ابتدائي بالمعاهد الأزهرية على النحو التالي:

- سن القبول في مرحلة رياض أطفال بالمعاهد النموذجية أربع سنوات، والعادية ثلاث سنوات ونصف.

- سن القبول للصف الأول الابتدائي بالمعاهد النموذجية ست سنوات، والعادية خمس سنوات ونصف.