شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يسعد الملايين ويدخل الفرحة على قلوب المصريين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يقتصر دور التحالف الوطني عند تقديم الدعم النقدي والمادي من أجل تحسين الحياة الاجتماعية للأسر المصرية فقط، بل اهتم هذا الكيان بتحسين الحالة النفسية للفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية وإدخال الفرحة على قلوبهم بكافة النواحي، وهذا من أهم الجهود المبذولة للتحالف على مدار العامين الماضيين.

ونظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، فعاليات ترفيهية بحضور 50 طفلًا من الأطفال ذوى الهمم بمحافظة مرسى مطروح، حيث تضمن اليوم الترفيهي فعاليات ثقافيه واجتماعية وتعليمية متنوعة، في أجواء تهدف إلى إدخال الفرحه لقلوب الأطفال ذوي الهمم، ورسم البسمة على وجوههم.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين جودة حياة ذوي الهمم ومساعدتهم على العيش بكرامة واستقلالية، من خلال توفير الأدوات والاحتياجات الطبية التي تساعدهم على ممارسة حياتهم الطبيعية قدر الإمكان.

يأتي ذلك بجانب المبادرات الخدمية التى يطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، وذلك لرفع الأعباء عن كأهل الأهالى خاصة بالقرى والنجوع المختلفة.

ويتكون التحالف الوطني من 34 كيانا تنمويا وخدميا (أهمهم الاتحاد العام للجمعيات الأهلية والذي يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعيًا و27 اتحاد إقليميًا، بيت الزكاة والصدقات المصري، جامعة القاهرة).