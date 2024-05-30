شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الوفد عن روشتته الاقتصادية للحوار الوطنى: نستهدف توطين الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن الحوار الوطني يحمل مسؤولية تقديم روشته اقتصادية للعبور من الأزمة الراهنة، مؤكدا أنه لابد من الخروج بتوصيات علمية دقيقة لتوطين الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات المصرية، وفتح أسواق جديدة، فضلا عن التركيز على الاهتمام بصناعة السياحة ومضاعفة الأنماط السياحية التي تزيد من أعداد الوافدين.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، خلال تصريحات خاصة لـ" الخليج 365"، أن من أهم التوصيات التي سيتم تقديمها أيضا ضرورة هيكلة السياسات المالية والاقتصادية وإعادة تدبير الأولويات، وحل الأزمات من جذورها ولم نكتفى بالحلول السطحية، مؤكدا على أهمية اتخاذ قرارات عاجلة بإزالة كافة المعوقات التي تعرقل طريق الاستثمار والصناعة، من خلال البدء في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة أن الصناعات الثقيلة تستغرق وقتًا طويلا لتؤتي بثمارها لكن الأمل الأن على الصناعات متناهية الصغر.

وشدد على أهمية الصناعة الوطنية والاهتمام بالصانع أكثر من التاجر، وتدبير الأراضي الصناعية، لدعم المصنعين، حيث ركزت التوصيات أيضا على أهمية متابعة الأثر التشريعي للقوانين المحفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتًا إلى أن هناك أزمة كبيرة في تطبيق القوانين والتشريعات على أرض الواقع، لأن غالبية التشريعات ليس على قدر كافي بما يحدث من عرقلة للمستثمرين على الجانب الواقعي.