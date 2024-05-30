حماة الوطن يعقد ندوة بعنوان "مصر والقضية الفلسطينية.. دور تاريخى ودعم بلا حدود"

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القاهرة - سامية سيد - عقد حزب حماة الوطن ندوة حاشدة تحت عنوان مصر والقضية الفلسطينية .. دور تاريخي ودعم بلا حدود.

وندد حزب حماة الوطن بعدد من لغات العالم بالعدوان الإسرائيلي وجرائمة ضد الشعب الفلسطيني، وذلك في ختام الندوة الحاشدة للتثقيف والتوعية بدور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطيني بحضور قيادات وكوادر وأعضاء الحزب ولفيف من الخبراء والمختصين بالإضافة إلى عدد من الفنانين.

كما تناولت الندوة التحديات الاستراتيجية الخارجية لمصر ، والجهود المبذزلة في دعم القضية على مدار التاريخ، بالإضافة إلى المساهمات حزب حماة الوطن منذ السابع من أكتوبر وحتى الأن، كما أكد الحزب على دعمه لقرارات القيادة السياسية في سبيل إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس.

وفي هذا السياق قال اللواء الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري، إن الرئيس جمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي، وبمجرد تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية، هو من قدم الرئيس ياسر عرفات للعالم داخل اجتماعات الأمم المتحدة.

وأكد "فرج"، أن مصر من أول يوم مع القضية الفلسطينية مصر خاضت 4 حروب في سبيل القضية الفلسطينية ، منذ 1948 وحتى الأن، مضيفا: مصر اليوم تقدم أكثر من 80% من حجم المساعدات الإنسانية التي يتم إدخالها للأشقاء في قطاع غزة.

كما أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الموقف المصري قوى وصلب ويتصدى لكل محاولات تصفية القضية الفلسطينية.