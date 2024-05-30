شكرا لقرائتكم خبر عن حسين زين للإعلاميين فى عيدهم: نمتلك كوادر قادرة على مواكبة متطلبات العصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التهنئة لكافة الإعلاميين بمناسبة عيدهم التسعون، متمنيا لهم مزيدا من النجاح والتقدم، و مواصلة دورهم الوطني فى تقديم إعلام هادف تنويري توعوي .

وقال حسين زين :"تسعون عاما مرت على انطلاق الإذاعة المصرية العريقة، وبدء مسيرة عظيمة من العمل الإعلامي المهني المتميز، وحافلة بإنجازات صنعت تراثا ثقافيا وفنيا فريدا من نوعه، شكل ثقافة ووجدان المستمع المصري والعربي، تراثا ثقافيا صنعته أجيال عملاقة ورواد العمل الإذاعي الذين قدموا إعلاما هادفا ورسالة اعلامية جادة شكلت وجدان وفكر المواطن ، وغرست قيم وأخلاقيات وسلوكيات المجتمع المصري، وامتد تأثيرها لكل البلاد العربية من خلال شبكاتها المتعددة ، ولاتزال الإذاعة تحتفظ بمكانتها وتأثيرها ولها جمهورها الكبير من مختلف شرائح المجتمع لما تقدمه من إعلام وطني هادف حقيقي ".

وتابع حسين زين :"نقول لأبناء الوطنية للإعلام فى عيدهم أن الأجيال التى سبقتكم من رواد وعمالقة الإعلام صنعت إعلاما مهنيا صادقا متسلحين بالعلم وبالتكنولوجيا وملتزمين بمبادئ ومواثيق الشرف الإعلامي هدفهم تثقيف وتوعية المواطن ، وكان لهم دورا بالغ الأهمية فى بناء الشخصية المصرية ومساندة خطط التنمية والدفاع عن قضايا الوطن ."

وأكد حسين زين أن أبناء الإعلام الوطني لا يزالون على الدرب ماضين ولهم منا التقدير والدعم لمواصلة دورهم الوطني بتقديم المساندة الإعلامية لجمهوريتنا الجديدة التى تشهد تنمية حقيقة بكافة المجالات، وانجازات غير مسبوقة فى ظل تحديات جسام ، و انحيازهم دائمـا لقضايا الوطن والمواطن بتقديم رسالة اعلامية توعوية بحرية مسئولة تحافظ على قيم ومبادئ المجتمع وثوابت الدولة الوطنية وتحافظ على أمنها القومي.

واختتم حسين زين بيانه:"نمتلك الكوارد المهنية المتميزة التى تدرك جيدا قيمة مهنة الإعلام وأمانة الكلمة ولديهم القدرة على مواكبة التطورات المتلاحقة في عالم الإعلام والاتصال ، والتعامل مع الوسائط الجديدة خاصة التى تطلق الشائعات والأكاذيب والعمل على مجابهتها وكشف زيفها".

