شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب يلتقى رئيس جمهورية المجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار زيارته الرسمية على رأس وفد من مجلس النواب إلى المجر، التقى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بتاماش شويوك رئيس جمهورية المجر.

فى مُستهل اللقاء، أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بعلاقات الصداقة الراسخة بين مصر والمجر، والمُترجمة في تعاون ثنائي ايجابي وبناء على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكداً إرادة مجلس النواب المصري والجمعية الوطنية المجرية على تعزيز العلاقات البرلمانية بينهما بما يُشكل رافداً مُهماً لتعزيز العلاقات المصرية – المجرية.



وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس النواب مجالات التعاون الثنائي المصري – المجري، مؤكداً سعي مصر بالشراكة مع جمهورية المجر الصديقة لبلورة قصص نجاح جديدة تتناسب مع العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين في ضوء ما تملكه مصر من بنية تحتية مهولة تجعل منها بيئة استثمار واعدة للشركات المجرية، واستعرض جهود مصر النوعية في مكافحة الهجرة غير الشرعية وما يترتب عليها من ضمان أمن واستقرار أوروبا.



كما أكد رئيس مجلس النواب على ضرورة الوقف الفوري والدائم لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان نفاذ المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني وبدء عملية سياسية تفضي إلى اقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، رحب تاماش شويوك رئيس جمهورية المجر بالمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووفد مجلس النواب المصري مُعرباً عن تقدير المجر لعلاقاتها الراسخة مع مصر بوصفها شريكاً استراتيجياً له دور رائد في حفظ وتعزيز السلم والأمن الدوليين، كما أشاد رئيس جمهورية المجر خلال اللقاء بالقيم الإنسانية المشتركة التي تجمع البلدين وفى مقدمتها التسامح الديني، مشيداً بالنموذج الذي تقدمه في مصر في كيفية الحفاظ على الدولة وهو ما جعل منها دولة راسخة منذ فجر التاريخ، كما أشاد الرئيس المجري بما تشهده مصر من طفرة هائلة فى كافة المجالات مقدماً التهنئة على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.