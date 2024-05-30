الخير: لودريان أكد ضرورة انتخاب رئيس ضمن الخيار الثالث وقبل الانتخابات الأميركية

أعلن عضو كتلة "الاعتدال الوطني" النّائب ​أحمد الخير​، أنّ "الموفد الفرنسي ​جان إيف لودريان​ أكّد ضرورة انتخاب رئيس للجمهوريّة ضمن الخيار الثّالث، وقبل الانتخابات الرّئاسيّة الأميركيّة". وأشار، في تصريح تلفوزيوني، إلى أنّ "لودريان رأى أنّه في حال تمديد الشّغور الرّئاسي، فالكيان الرّئاسي سيكون في خطر. وقد لقى الموفد إيجابيّةً عند رئيس مجلس النّواب نبيه بري". ولفت إلى أنّ "مبادرتنا أتت نتيجة حوار بيننا، وأخذنا القرار كتكتل من خوفنا على البلد"، مؤكّدًا "التّعاون مع "اللجنة الخماسية" والموفد الرّئاسي، لتسهيل الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة".

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