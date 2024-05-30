الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس ربيعي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى يوم الجمعة، حيث من المتوقع ان تتأثر المنطقة تدريجيا بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شمال أفريقيا تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة مع طبقات من الغبار ونشاط في سرعة الرياح".
واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان، اليوم، قليل الغيوم الى غائم جزئياً احيانا و رياح ناشطة في المناطق الشمالية مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة كما يتكون الضباب على المرتفعات. وطقس الجمعة قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة كما تنشط الرياح ابتداءً من بعد الظهر مع استمرار لظهور الضباب على المرتفعات".
ولفتت الى ان "طقس السبت مشمس الى قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة ومن المتوقع ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء وتبقى الرياح ناشطةً و يستمر تكون الضباب على المرتفعات المتوسطة. وطقس الأحد قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الجبال و في الداخل و دون تعديل على الساحل ونسبة رطوبة منخفضة".
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