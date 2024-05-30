قوى الأمن: توقيف الرأس المدبر لعصابة تنفذ عمليات نشل في الضاحية الجنوبية ومحيطها

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، أنّ "معلومات توافرت لدى شعبة المعلومات عن قيام أشخاص مجهولين بتنفيذ عمليّات نشل في ​الضاحية الجنوبية​ ومحيطها"، موضحةً أنّ "بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّاتهم، ومن بينهم الرّأس المدبّر، وهو المدعو: "ح. ب." (من مواليد عام 1998، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرائم سرقة".

وكشفت في بلاغ، أنّ "على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الاستعلاميّة والميدانيّة لتحديد أفراد العصابة وتوقيفهم"، مشيرةً إلى أنّ "بتاريخ 2024-5-16، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه، بكمينٍ محكم في محلّة ​طريق المطار​، على متن درّاجة آليّة نوع "لاندي" لون أسود وأزرق من دون لوحات، وتبيّن أنها مسروقة، وقد تمّ ضبطها".

ولفتت شعبة العلاقات العامّة إلى أنّ "بتفتيشه والدّراجة، ضُبطت بحوزته سكاكين ومبلغ مالي"، مبيّنةً أنّ "بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه، بالإشتراك مع آخرين، بتنفيذ عمليّات نشل استهدفت المارّة في الضّاحية ومحيطها". وذكرت أنّ "المقتضى القانوني أُجري بحقّه، وأودع مع الدّراجة المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي أفراد العصابة".