كتابان من بلديتي حصرون وبرحليون في قضاء بشري الى محافظ الشمال عن المقيمين السوريين غير الشرعيين

أصدر محافظ لبنان الشمالي رمزي نهرا قرارا طلب فيه من المدير الاقليمي لأمن الدولة في الشمال "الاطلاع والايعاز لمن يلزم ابلاغ السوريين غير الشرعيين المقيمين في كل من بلدية حصرون وبلدية برحليون في قضاء بشري، وذلك وفقا للجدول المرفق ربطا وسندا لقرار من مجلس بلدية كلا البلدتين، وذلك بوجوب الاخلاء الابنية السكنية خلال مهلة لا تتعدى خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ، وفي حال عدم التجاوب، نطلب اقفال المباني التي يشغلونها بالشمع الاحمر والافادة".

وفي هذا الاطار، وجهت بلدية حصرون كتابا الى نهرا، عن تبليغ جميع المقيمين السوريين لتسوية أوضاعهم خلال مهلة أقصاها الخامس عشر من الشهر الجاري، ونص على الآتي:

"بناء على التعاميم الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات رقم ۲۰۲٤/۲۲۷۹ و ٢٠٢٤/۲۷۰۲ تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٠. بناء على التعميم الصادر من سعادة محافظ لبنان الشمالي رقم ۲۰۲۳/۱ تاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٥ المتعلق بتنظيم العمالة الأجنبية في محافظة الشمال حفاظاً على السلامة والأمن العام. بناء على تعميم جانب قائمقام قضاء بشري عدد ۱/۸۲/ ٢٠٢٣ تاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٦ المتعلق بتنظيم وجود العمال السوريين وقرار معالي وزير العمل رقم ٤١/١ تاريخ ۲۰۱۷/۱/۲۸ المتعلق بالاعمال والمهن والحرف والوظائف الواجب حصرها باللبنانيين فقط بناء على التعميم الصادر عن محافظ لبنان الشمالي رقم ۲۰۲٤/١ تاريخ ٢٠٢٤/٤/١٥ بناء على قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم ٨٨/٦٠ ولا سيما الفصل الحادي عشر المتعلق برسم تسجيل عقود الايجارات بالاستناد الى قانون البلديات ۷۷/۱۱۸ ولا سيما المادة ٧٤ منه، حيث يتولى رئيس البلدية إصدار الأوامر واتخاذ كافة التدابير المحلية في المسائل الموكلة إلى عنايته وسلطته بموجب القوانين والأنظمة واستدراك أو منع ما من شأنه أن يمس الراحة والسلامة والصحة العامة. وتنفيذاً للقرار الصادر عن اتحاد بلديات قضاء بشري ٢٠٢٤/٤/١٨ . أصدرت بلدية حصرون هذا البيان المرفق ربطاً وتم تبليغ كافة المقيمين السوريين لتسوية أوضاعهم خلال مهلة أقصاها الخامس عشر من الشهر الجاري.

لذلك، وبعد إنتهاء المهلة القانونية التي حددتها البلدية نحيل لحضرتكم جدولا يبين بالتفصيل كافة أسماء المقيمين السوريين والوضعية القانونية لكل منهم ونطلب من حضرتكم إحالة هذا الجدول الى المديرية العامة للأمن العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة وترحيل المخالفين".

كما اصدرت بلدية برحليون كتابا الى المحافظ نهرا، جاء فيه:

"إن القائم بأعمال بلدية برحليون و بناء على التعميم رقم ٢٠٢٤/١ الصادر عن محافظة لبنان الشمالي تحت رقم ٢٠٢٤/١/٥٥٨ والمتعلق بإحصاء الرعايا السوريين في البلدات. والمسجل في بلدية برحليون تحت رقم ٢٠٢٤/٧٢ تاريخ ٢٠٢٤/٤/٢٢ وفي قائمقامية بشري تحت رقم ٢٠٢٤/١/١٠٤ تاريخ ٢٠٢٤/٥/١٦، نقدم لكم جدولا بأسماء النازحين العمال السوريين الموجودين خلسة في بلدة برحليون".