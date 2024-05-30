الشميطلي مثّل لبنان بمنتدى التعاون العربي الصيني ووقّع إتفاقية هبة مالية لصالح مجلس الإنماء والإعمار

مثّل الامين العام لوزارة الخارجية والمغتربين السفير ​هاني الشميطلي​، ​لبنان​ في أعمال الاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني، الذي انعقد اليوم في ​بكين​، نظرا لمشاركة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب في أعمال مؤتمر بروكسل حول النازحين السوريين.

وترأس الشميطلي وفدا ضمّ سفيرة لبنان لدى الصين ميليا جبّور، السكرتير الاول في السفارة منصور شيا، والدبلوماسية في الادارة المركزية ساره نصر.

وصدر عن الاجتماع المذكور "إعلان بيجينغ"، الذي تضمّن فقرة كاملة حول دعم لبنان والتضامن معه في القضايا والتحديات كافّة التي يواجهها، بما في ذلك الاعتداءات الاسرائيلية على سيادته وأمنه واستقراره، مع التأكيد على وجوب ممارسة الضغوط لحمل اسرائيل على الانسحاب الى ما وراء الحدود المعترف بها دوليا، والالتزام بالتطبيق الكامل للقرار 1701".

وكان الشميطلّي قد استهلّ زيارته الى بكين بزيارة الى "الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي" التابعة لوزارة الخارجية الصينية، حيث التقى بمديرها ووقّعا بناء لموافقة مجلس الوزراء وتفويضه، على إتفاقية تتيح لمجلس الانماء والاعمار الحصول على هبة مالية صينية لصالح تمويل مشاريع محدّدة يقوم بتنفيذها.