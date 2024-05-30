تعرّض جابي في "​شركة كهرباء قاديشا​" للاعتداء بالضّرب وسلب محفظته وهاتفه الخليوي، من قبل مجهولَين يستقلَان درّاجةً ناريّةً ويضعان خوذة على رأسيهما، وذلك أثناء تأديته لوظيفته في منطقة حارة الخاصّة الكورة. وقد توجّه الجابي إلى مخفر قوى الأمن الداخلي المعني في المنطقة، للادّعاء.

كانت هذه تفاصيل خبر مجهولان اعتديا على جابٍ في "كهرباء قاديشا" في الكورة وسلباه محفظته وهاتفه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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