قوى الأمن عممت صورة موقوفة للاشتباه بقيامها بعمليات نشل آخرها في سوق صيدا التجاري

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفة: "ن. ع." (من مواليد عام 2000، مكتومة القيد)، للاشتباه بقيامها بعمليّات نشل بطريقة احتياليّة، طالت عددًا من الأشخاص، وكان آخرها في سوق صيدا التّجاري".
وطلبت في بلاغ، من الّذين وقعوا ضحيّة أعمالها، "الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في مجمع قوى الأمن الدّاخلي في حارة صيدا- تلّة مار الياس، أو الاتّصال على أحد الرَّقمين: 754308/07 – 754309/07، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
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