قوى الأمن عممت صورة موقوفة للاشتباه بقيامها بعمليات نشل آخرها في سوق صيدا التجاري

عمّمت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​- شعبة العلاقات العامّة، "بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة الموقوفة: "ن. ع." (من مواليد عام 2000، مكتومة القيد)، للاشتباه بقيامها بعمليّات نشل بطريقة احتياليّة، طالت عددًا من الأشخاص، وكان آخرها في سوق ​صيدا​ التّجاري".

وطلبت في بلاغ، من الّذين وقعوا ضحيّة أعمالها، "الحضور إلى مركز مفرزة صيدا القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، الكائن في مجمع قوى الأمن الدّاخلي في حارة صيدا- تلّة مار الياس، أو الاتّصال على أحد الرَّقمين: 754308/07 – 754309/07، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".