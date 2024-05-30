مراقبو الاقتصاد بالنبطية سحبوا عينات من البهارات والصعتر وسطروا محضر ضبط بحق صاحب مطعم شاورما

استكمل مراقبو وزارة الاقتصاد والتجارة- مصلحة حماية المستهلك في محافظة ​النبطية​، جولاتهم التفتيشية بحضور ومتابعة من رئيس المصلحة محمد بيطار، على المؤسسات التجارية ومحال اللحوم والعصائر والبوظة العربية في نطاق أحياء مدينة النبطية وبلدة حبوش وصير الغربية.

وقد تمّ سحب 4 عيّنات من البهارات ومادّة الصّعتر المعدَّة للبيع، لفحصها في المختبر والتّأكّد من سلامتها وخلوّها من الجراثيم، وقد تمّ حجز البضاعة لحين صدور نتائج التّحليل ليُبنى على الشّيء مقتضاه. كما سُطّر محضر ضبط بحقّ صاحب مستودع بهارات في بلدة صير الغربيّة، لوجود كميّة من المواد المخزّنة منتهية الصّلاحيّة.

كذلك صدرت نتائج فحوصات شاورما اللحوم الّتي سُحبت من مطاعم في منطقة حاصبيا وعددها 6 عيّنات، تبيّن أنّ 5 منها مطابقة وواحدة غير مطابقة، وقد سُطّر بحقّ المسؤول عنها محضر ضبط، وأُعطي مهلة أسبوع ليُعاد سحب عيّنة أخرى، ويُبنى على الشّيء مقتضاه؛ إضافةً لتعهّده بالإلتزام بالقوانين الصّادرة عن الوزارات المعنيّة.