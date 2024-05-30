"النشرة": الطيران الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق مناطق النبطية وحاصبيا وصولا حتى أجواء البقاع

افاد مراسل "النشرة"، في الجنوب عن أن "الطيران الحربي الاسرائيلي خرق جدار الصوت فوق القطاعين الشرقي والأوسط ومناطق النبطية إقليم التفاح".
كما اشار مراسل "النشرة"، في حاصبيا، الى ان "الطيران الحربي الاسرائيلي يحلق بشكل مكثف فوق منطقة حاصبيا وصولا حتى أجواء البقاع خارقا جدار الصوت على دفعتين وعلى علو متوسط".
ولفت مراسل "النشرة"، في البقاع، الى ان "الطيران الحربي خرق جدار الصوات فوق البقاع من مما سبب 4 إنفجارات متتالية سمع صوتها في كامل أجواء البقاع الأوسط".
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