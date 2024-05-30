المخابرات الإسرائيلية تستدعي محافظ القدس للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القدس - (د ب أ)

استدعت المخابرات الإسرائيلية، اليوم الخميس، محافظ القدس، عضو المجلس الثوري لحركة فتح عدنان غيث للتحقيق في معتقل المسكوبية غرب مدينة القدس.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم ، "كان قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال سلم المحافظ غيث الأسبوع الماضي قرارا بنيته تجديد قرار إبعاده عن الضفة الغربية".

وطبقا للوكالة ، "يخضع المحافظ غيث لحبس منزلي منذ أكثر من سنتين، كما فرض عليه عدة أوامر عسكرية منذ توليه مهامه كمحافظ للمدينة المقدسة عام 2018".

وأشارت إلى أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلي جددت في شهر أغسطس الماضي القرارات الصادرة بحق المحافظ غيث، والقاضية بمنعه من دخول أراضي الضفة الغربية، والمشاركة في أي اجتماعات أو فعاليات أو تقديم أي مساعدة لأبناء القدس، ومنعه من التحرك أو التواجد داخل مدينة القدس الشرقية متضمنا خارطة طريق تحدد خط سيره داخل الحي الذي يسكن فيه ببلدة سلوان، ومنعه من الاتصال والتواصل مع 51 شخصية فلسطينية، كما اعتقل منذ توليه مهامه 28 مرة".