رسميًا.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 84.7%

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اعتمد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي 2023/2024 بنسبة نجاح 84.7% وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190260 طالب وطالبة حضر منهم 185545 طالب وطالبة ونجح 157336.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 93.8%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح 91%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح 97.6%، ونتيجة امتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 74% ونتيجة امتحانات الإعدادية الرياضية بنسبة نجاح 62.3%.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم، أن إدارة القاهرة الجديدة التعليمية حققت المركز الأول على مستوى المحافظة بنسبة نجاح 97.35%، تليها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح بلغت 97.29%، وحصلت إدارة المعصرة التعليمية على المركز الثالث بنسبة نجاح بلغت 96%.

وأضاف مدير مديرية التربية والتعليم، أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدًا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة اضغط هنا بإدخال رقم الجلوس.