لم يكن ملحدا ورفض رئاسة إسرائيل.. 32 معلومة طريفة عن أينشتاين

محمد اسماعيل - القاهرة - ربما كان ألبرت أينشتاين أشهر عالم في القرن العشرين. معظم الناس على دراية بمعادلته المميزة E=mc^2، لكن حياته وعمله كانا يشملان أكثر من ذلك بكثير. على سبيل المثال، فاز الفيزيائي اللامع بجائزة نوبل لعمل مختلف تمامًا.

من بداياته المتواضعة كموظف براءات اختراع إلى عرض إدارة دولة صغيرة (الذي رفضه)، إليك 32 حقيقة ربما لم تكن تعرفها عن أينشتاين، وفقا لمجلة لايف ساينس.

اكتشف أن الكون له "حد للسرعة"

تشير نظريته النسبية الخاصة، التي تشرح العلاقة بين الكتلة والزمان والمكان، إلى أنه عندما يقترب جسم ما من سرعة الضوء، فإن كتلته وطاقته تصبح لا نهائية. وهذا يعني أنه من المستحيل على أي جسم أن يسافر بسرعة أكبر من الضوء.

المكان والزمان متشابكان

بينما لم يخترع أينشتاين مفهوم الزمكان، الذي اقترحه لأول مرة عالم الرياضيات الألماني هيرمان مينكوفسكي، أظهرت نظريته النسبية الخاصة أن المكان والزمان ينموان ويتقلصان بالنسبة لبعضهما البعض من أجل الحفاظ على سرعة الضوء ثابتة المراقب. بناءً على نظريته، عندما نسافر عبر الفضاء، يتحرك الزمن بشكل أبطأ قليلاً. عند السرعات المذهلة، مثل سرعة الضوء، يتوقف الزمن.

حصل على نوبل بدون النسبية

التأثير الكهروضوئي هو ملاحظة أن الصفائح المعدنية تقذف الإلكترونات عندما تصطدم بحزم من الضوء عالي الطاقة. لا يمكن تفسير التأثير الكهروضوئي بالفيزياء الكلاسيكية، التي رأت الضوء كموجة. اقترح أينشتاين أن ننظر إلى الضوء كجسيم وموجة في نفس الوقت، حيث يحدد تردد الموجة طاقة الجسيم والعكس صحيح.

غيّر الطريقة التي ينظر بها الفيزيائيون إلى الضوء

قبل نظرية النسبية الخاصة لأينشتاين، اعتقد الفيزيائيون أن الضوء ينتقل عبر مادة تسمى "الأثير المضيء". طوال أواخر القرن التاسع عشر، أجرى العلماء تجارب لمحاولة إثبات وجودها.

عشق الفيزياء منذ الطفولة

ابتداءً من سن الخامسة، أصبح أينشتاين مفتونًا بالقوى غير المرئية التي حركت إبرة بوصلته، وفقًا للجمعية الفيزيائية الأمريكية. وقد أدى ذلك إلى سعيه مدى الحياة لتفسير تلك القوى غير المرئية.

علم نفسه الهندسة في سن الثانية عشرة

تنتشر لآينشتاين صورة تظهره مع دفتر ملاحظات يحتوي على حسابات نظرية فيثاغورس وقلم رصاص ومسطرة، وكانت بدايته مع تعليم نفسه بكتابي "كتاب الهندسة المقدس" و"المعجزة الثانية".

لم يكن محبوبا من أساتذته

أحد المدربين في صالة لويتبولد للألعاب الرياضية في ميونيخ، حيث تلقى أينشتاين الكثير من تعليمه المبكر، أخبر أينشتاين الشاب أنه لن يأتي أي شيء جيد في حياته على الإطلاق.

عاشق الكمان

عندما كان عمره 5 سنوات، قامت والدته بتسجيله في دروس الكمان. في البداية، لم يستمتع بالعزف على الإطلاق، وفقًا للجمعية النووية الأمريكية. ولكن بعد اكتشافه موسيقى موتسارت، طور حبًا لهذه الهواية استمر معه في شيخوخته.

كتب أول ورقة علمية في سن السادسة عشرة

كانت الورقة بعنوان "التحقيق في حالة الأثير في المجال المغناطيسي" وتبحث عن كيفية تأثير المجالات المغناطيسية على "الأثير"، وهي المادة النظرية التي كان يُعتقد في ذلك الوقت أنها تنقل الموجات الكهرومغناطيسية.

رفضوا تعيينه في الجامعة بعد التخرج

وفي نهاية المطاف، استقر على وظيفة تقييم مطالبات براءات الاختراع للحكومة السويسرية، وفقا للمعهد الأمريكي للفيزياء. ووصف الوظيفة، التي منحته الوقت والطاقة للتركيز على حل المشاكل الفيزيائية التي تكمن وراء عالمنا، بأنها "نوع من الخلاص".

ساعد في إقناع عالم الفيزياء بوجود الذرات

كان أينشتاين مهتمًا بمشكلة الحركة البراونية، وهي ملاحظة أنه إذا وضعت أشياء صغيرة (مثل حبوب اللقاح) في الماء، فإنها تبدو وكأنها تقفز بشكل متقطع. اقترح أينشتاين أن الجسيمات غير المرئية تصطدم بحبوب اللقاح، ما يؤدي إلى تحركها، وتوصل إلى صيغة تصف هذه الظاهرة. في عام 1908، اختبر الفيزيائي الفرنسي جان بابتيست بيرين نظرية أينشتاين وأكدها، ما دفع عالم الفيزياء إلى قبول وجود الذرات، وفقًا للجمعية الفيزيائية الأمريكية.

كان أينشتاين من دعاة السلام

في سن السادسة عشرة، غادر ألمانيا هربًا من الخدمة العسكرية الإلزامية. وفي وقت لاحق، كان واحدًا من 4 مثقفين ألمان فقط أعلنوا صراحةً معارضتهم مشاركة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، واصفين القومية بأنها "حصبة الجنس البشري".

أعظم الأخطاء

تنبأت معادلاته بوجود كون ديناميكي، عالم كان يتوسع أو ينكمش. بعد حيرته من هذه النتيجة، افترض أينشتاين أن هناك خللًا في معادلاته وقدم "الثابت الكوني" الذي سمح بوجود كون لا يتغير حجمه. عندما أكد إدوين هابل أن الكون يتوسع بالفعل، وصف أينشتاين الثابت الكوني بأنه "أعظم أخطائه".

نشر أربعة من أبرز أبحاثه في عام واحد

في عام 1905، الذي أطلق عليه "عام المعجزات"، نشر أينشتاين شرحه للتأثير الكهروضوئي، ونظريته حول الحركة البراونية، وورقتين بحثيتين عن نظريته النسبية العامة.

كان صديقا لتشارلي شابلن

حتى أن "تشابلن" دعا أينشتاين وزوجته إلسا أينشتاين ليكونا ضيفي شرف في العرض الأول لفيلمه "أضواء المدينة" عام 1931. وهناك قال "شابلن" لأينشتاين عبارته الشهيرة: "الناس يصفقون لي لأن الجميع يفهمني، ويصفقون لك لأن لا أحد يفهمك".

لم يكن ملحدا

ومع ذلك، لم يؤمن بإله شخصي يستجيب للصلاة. وبدلاً من ذلك، اعتقد أن الله أظهر نفسه من خلال "تناغم" الكون. وكتب عبارته الشهيرة: "إنه [الله] لا يلعب النرد".

اضطهاد النازي

نظم النازيون حملات ضد آينشتاين وأحرقوا كتبه ضد أينشتاين ووصفوا نظرياته بأنها "الفيزياء اليهودية". في عام 1933، فر أينشتاين من ألمانيا هربًا من تهديدات النازيين بالقتل، واستقر أولاً في بريطانيا ثم في نهاية المطاف في برينستون، نيو جيرسي.

دوره في تطوير القنبلة الذرية

قدمت المعادلة E = mc2 الأساس النظري لإمكانات السلاح، لكنها لم تشرح كيفية صنعه.

وفي بداية الحرب العالمية الثانية، كتب إلى الرئيس آنذاك فرانكلين روزفلت، محذرًا من احتمال إجراء أبحاث ألمانية حول الأسلحة النووية.

وحث الرئيس على البدء في تطوير قنبلة ذرية، لكنه ندم لاحقًا على القيام بذلك، وفقًا لما ذكره التاريخ الأمريكي للتاريخ الطبيعي. وقال في مقابلة مع مجلة نيوزويك: "لو كنت أعرف أن الألمان لن ينجحوا في تطوير قنبلة ذرية، لما فعلت شيئا".

عارض استخدام الأسلحة الذرية

بعد قصف هيروشيما وناجازاكي، قام بتشكيل لجنة الطوارئ لعلماء الذرة، وهي منظمة كان هدفها تثقيف الأمريكيين حول مخاطر الأسلحة الذرية.

كان عضوًا في الجمعية الوطنية لتقدم الملونين

رأى آينشتاين أن هناك أوجه تشابه بين تجربة الأمريكيين السود وتجربته كيهودي يعيش في ألمانيا النازية. في خطاب ألقاه عام 1946 في كلية السود التاريخية بجامعة لينكولن، ندد أينشتاين بالفصل العنصري ووصفه بأنه "مرض يصيب البيض"، حسبما ذكرت مجلة سميثسونيان.

1400 صفحة عن أينشتاين في مكتب التحقيقات الفيدرالي

ذكرت ناشيونال جيوغرافيك أن موقفه السلمي وسياساته ذات الميول اليسارية جعلته يشكك في نظر الوكالة باعتباره "متطرفًا متطرفًا". كان هذا صحيحًا بشكل خاص خلال عهد مكارثي، عندما اتُهم العديد من الأشخاص بالشيوعية أو أُدرجوا على القائمة السوداء من العمل.

رفض منصب رئيس إسرائيل

عندما عُرض عليه المنصب في عام 1952، كان قد اقترب بالفعل من نهاية حياته، وفقًا للمتحف الأمريكي للتاريخ الطبيعي. ورفض بسبب حالته الصحية السيئة وقلة خبرته في "التعامل بشكل صحيح مع الناس".

لم يكن يؤمن بالثقوب السوداء

في مقال نشر عام 1939، طرح سلسلة من الحجج التي تحاول إثبات أن الثقوب السوداء - وهي أجسام ذات جاذبية عالية لدرجة أنه حتى الضوء لا يمكنه الهروب منها - مستحيلة، حسبما ذكرت مجلة ساينتفيك أمريكان. ومن المفارقات أن نظرية النسبية العامة لأينشتاين هي التي توضح لنا أن الثقوب السوداء موجودة بالفعل.

كان يؤمن بوجود الثقوب الدودية

في ورقة بحثية نشرت عام 1935 في مجلة Physics Review، اقترح أينشتاين والفيزيائي ناثان روزن أن الزمكان بالقرب من الأجسام ذات الكتلة الهائلة قد ينحني إلى الداخل مثل أنبوب مطاطي، ما يخلق نفقًا بين منطقتين مختلفتين. إذا كانت هذه الأجسام موجودة، فإنها ستمكن من السفر عبر مسافات شاسعة من الزمان والمكان.

أينشتاين كان يكره الجوارب

لم تكن الثقوب السوداء هي الثقوب الوحيدة التي اختلف معها هذا الفيزيائي بشدة. ونظرًا لأن الجوارب تحدث فيها ثقوبًا دائمًا، فقد كرهها لدرجة أنه رفض ارتداءها، وفقًا للجمعية النووية الأمريكية.

سرقوا دماغ أينشتاين

بعد وفاته في عام 1955، سرق عالم الأمراض توماس هارفي دماغ أينشتاين لتشريحه. هارفي، الذي أراد اكتشاف الأسرار التشريحية للعبقرية، حصل في النهاية على إذن من ابن أينشتاين لاستخدام الدماغ في البحث العلمي.

مفاجأة في دماغ أينشتاين

السطح المتجعد للدماغ البشري يمنحه مساحة سطحية أكبر بكثير من الدماغ الأملس، وهو جزء مهم من الإدراك المتقدم. كان دماغ أينشتاين يحتوي طيات إضافية في مادته الرمادية، وهي موقع التفكير الواعي، خاصة في الفص الجبهي، حيث يحدث التفكير المجرد والتخطيط.

كان يحب الإبحار

كان الفيزيائي عاشقا مجنونا للإبحار، لدرجة أن جيرانه اضطروا في كثير من الأحيان إلى إنقاذه عندما ينقلب به القارب، وفقًا للجمعية النووية الأمريكية.

عيد ميلاده هو يوم باي

14 مارس هو تاريخ خاص لأنه مكتوب رقميًا، فهو يطابق الأرقام الثلاثة الأولى من الثابت الرياضي pi: 3.14. ومع ذلك، هذا ليس السبب الوحيد لأهميته، فهو أيضًا عيد ميلاد أينشتاين الذي ولد عام 1879.

أينشتاين اخترع ثلاجة

هذه الأداة الغريبة، التي طورها بالتعاون مع زميله ليو زيلارد، لم تكن بحاجة إلى محركات أو سائل تبريد. وبدلاً من ذلك، استخدم البيوتان المغلي لامتصاص الطاقة من الحجرة، ما أدى إلى خفض درجة الحرارة بالداخل، حسب موقع Live Science.

حلم النظرية الواحدة

كان هدف آينتشاين النهائي هو وصف طريقة عمل الكون بأكمله - من الجسيمات دون الذرية إلى أبعد مسافة في الفضاء - في نظرية واحدة.

وقد أطلق على هذا المفهوم اسم "النظرية الموحدة الكبرى". ولم يحقق هذا الحلم أبدًا، لكن الفيزيائيين ما زالوا يعملون على العثور عليه.