الخامنئي التقى الأسد في طهران

التقى المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، في العاصمة الإيرانية طهران، الرئيس السوري بشار الأسد. وزيارة الأسد هذه هي الثالثة له إلى طهران منذ اندلاع الأزمة في سوريا عام 2011، وهي تأتي بعد وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورفاقه في حادث تحطم المروحية في محافظة أذربيجان الشرقية، حيث لم يحضر الأسد في التشييع الرسمي الذي شارك فيه وفود أجنبية رسمية.

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