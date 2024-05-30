الحرثي الثوري: إسرائيل أرسلت عبر مصر رسالة بأنها ستقدم تنازلات بحرب غزة مقابل منع الرد الإيراني

كشف قائد الوات الجوفضائية في الحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زاده، أنّ "إسرائيل أرسلت عبر مصر رسالة بأنها ستقدم تنازلات في حرب غزة مقابل منع إيران من الرد على قصف قنصليتها في دمشق"، موضحًا أنّ "إسرائيل بعثت الرسالة إلى طهران عبر مصر قبل الرد الإيراني".

وكان قد شنت إيران أول هجوم عسكري مباشر في تاريخها على إسرائيل يوم 13 نيسان 2024، وأطلقت عليه تسمية "الوعد الصادق" وذلك عبر إطلاق مسيّرات وصواريخ باليستية من أراضيها باتجاه إسرائيل ردًا على استهداف إسرائيل للقنصلية الإيرانية في دمشق وقتل عدد من القادة العسكريين في الأول من نيسان 2024.

وجاء ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2024.