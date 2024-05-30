محافظ البنك المركزي الإسرائيلي: الحرب ستكلّف ميزانية إسرائيل حوالي 70 مليار دولار خلال 2025

نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون، قوله إنّ "الحرب ستكلّف ميزانية إسرائيل حوالي 70 مليار دولار خلال العام 2025".
ويأتي ذلك مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، وسط انتقادات دولية لإسرائيل ومطالبات بوقف إطلاق النار في القطاع الذي يعاني من كارثة إنسانية مع ازدياد أعداد الضحايا المدنيين.
إلى ذلك، تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، والتي يتكبّد فيها الجيش الإسرائيلي خسائر فادحة.
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