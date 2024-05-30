"القسام" أعلنت قصف نيريم بغلاف غزة واستهداف 8 جنود إسرائيليين في رفح وإيقاعهم بين قتيل وجريح

أعلنت كتائب "القسام"، عن قصف نيريم في غلاف غزة برشقة صاروخية.

وكشفت، في بلاغ آخر، أنّها استهدفت "3 جنود صهاينة بقذيفة مضادة للأفراد وأصبناهم بشكل مباشر قرب بلدية الشوكة بمدينة رفح"، كما أفادت عن استهداف "قوة صهيونية راجلة من 5 جنود بعبوة قفاز وأوقعناهم بين قتيل وجريح شرق حي التنور في رفح".

هذا، وتواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة، وخصوصًا في رفح وجباليا بعد التصعيد الإسرائيلي الأخير، مع استمرار الحرب على غزة منذ 7 تشرين الأول.