الامن العام حدد ضوابط الإستحصال او إبدال جواز سفر لبناني بيومتري

حددت المديرية العامة للأمن العام ضوابط الإستحصال او إبدال جواز سفر لبناني بيومتري لناحية المستند الثبوتي المطلوب ومكان إستقبال الطلب. للإطلاع على كافة التفاصيل، يرجى الضغط على الرابط التالي:https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/408

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