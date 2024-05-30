بهاء الحريري شكر ملك الأردن على إنجاز المرحلة الأولى من "مشروع العبدلي": نسير قدمًا نحو المرحلة الثانية

أنهت شركة "العبدلي للاستثمار والتطوير" المرحلة الأولى من "مشروع العبدلي"، تزامنًا مع احتفالات الأردن باليوبيل الفضي لتنصيب الملك الأردني عبد الله الثاني، حيث توجّه رجل الأعمال بهاء الحريري بالشكر إلى الملك الأردني، وقال: "لقد مر عشرون عاما على وضع حجر الأساس لمشروع العبدلي في العاصمة الأردنية عمان، واليوم وبعد مرور عقدين ها نحن ننجز المرحلة الاولى من هذا المشروع، ونسير قدمًا نحو المرحلة الثانية، من هنا اود ان اتوجه بالشكر والتقدير للأردن وعلى رأسها العاهل الأردني على تعاونه ومباركته ودعمه اللامتناهي للمشروع وعلى متابعته لادق التفاصيل وتذليل كل العقبات بحكمة، ومن دونه ما كان ليكون هذا المشروع بهذا النجاح".

وأضاف الحريري "شكرًا لكم على اخلاصكم ووفائكم لكل العهود، والشكر موصول لرئيس مجلس ادارة شركة العبدلي عامر الفايز على جهوده الادارية الناجحة، كما اود ان اتوجه بالشكر الى الشعب الأردني الحبيب الحاضن للمشروع بحضوره الراقي وانشطته الهادفة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي".

وكان قد زار رئيس مجلس ادارة الشركة عامر الفايز على رأس وفد من مجلس الادارة العاهل الاردني، حيث جرى استعراض شامل لمسيرة تطوير منطقة العبدلي التي انطلقت عام 2004، والخطوات المستقبلية للمرحلة التطويرية الثانية التي ستبدأ في وقت قريب، ومن أهدافها تعزيز مكانة الأردن كوجهة رئيسية للسياحة المتخصصة.

يُذكر ان مشروع العبدلي في العاصمة الاردنية عمان كان رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري، قد اتفق مع العاهل الأردني على انجازه في العام 2004 أي قبل استشهاده، وتوقف بعد استشهاده، إلّا أن بهاء رفيق الحريري اصرّ على تحقيق هذا المشروع، وذلك استكمالا لتنفيذ المشاريع الذي كان يسعى رفيق الحريري لتحقيقها والتزاما منه بمتابعة مسيرة والده على الاصعدة كافة.