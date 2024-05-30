جابر: نحنُ أهل الجنوب لن نُحبط مهما زادت العدوانية الإسرائيلية على أرضنا بل سنقوى

أكّد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ناصر جابر، التمسّك بمبادرةِ رئيس مجلس النواب نبيه بري لانتخابِ رئيسٍ للجمهوريةِ والدعوةِ ومن دون شروطٍ مسبقةٍ للتشاورِ حول موضوعٍ واحدٍ هو إنتخابُ رئيسٍ للجمهوريةِ ومن ثم الإنتقالُ إلى القاعةِ العامةِ للمجلسِ النيابي للإنتخابِ بدوراتٍ متتاليةٍ رئيسْ من ضمنِ قائمةٍ تضمُ عدداً من المرشحينَ، حتى تُتوَّجُ المبادرةُ بإنجازِ إنتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهوريةِ اللبنانيةِ".

كلام جابر جاء خلال احتفال روضة المربية سلمى جابر الرسمية بتخريج الدفعة السابعة من طلابها والذي أقيم في باحة الروضة بحضور محافظة النبطية هويدا الترك.

وفي المناسبة، أشار جابر إلى أنّ "احتفالَنا اليومْ بهذهِ الكوكبةِ من أطفالِنا هو خيرُ مِصْداقٍ بأننا نحنُ أهلُ الجنوبِ لن نُحْبَطَ مهما زادتْ العدوانيةُ الإسرائيليةُ على أرضِنا وأهلِنا وشعبِنا ولن نيأسَ ولن نُذَلَّ مهما كانت الصعوباتِ، بل سنقوى، ونحنُ اليومْ معكم نحصدُ نتائجَ صبرِنا".