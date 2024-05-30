التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري، حيث جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما الأمنية منها. كما تابع بري المستجدات خلال استقباله مفتي بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي.

كانت هذه تفاصيل خبر بري تابع الأوضاع الأمنية مع اللواء البيسري والتقى مفتي بعلبك الهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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