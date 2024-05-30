الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 36224 قتيلا و81777 مصابا

اعلنت وزارة الصحة بغزة:، "ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 36224 شهيدا و81777 مصابا منذ 7 تشرين الاول"، مشيرة الى ان "الاحتلال ارتكب 5 مجازر في قطاع غزة وصل منها 53 شهيدا و357 مصابا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بلاغ، أنّ "الاحتلال تعمّد تصفية الوجود الصحي في رفح وشمال القطاع ولا قدرة للتعامل مع المجازر المتلاحقة".

وطالبت بإدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية لرفح وشمال غزة، إضافة للوقود والمساعدات الطبية.