القوات الروسية تخترق الدفاعات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف

ياسر رشاد - القاهرة - قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، إن القوات الروسية تواصل التقدم في أعماق الدفاعات العسكرية الأوكرانية، وتكبدها خسائر جسيمة على محور مقاطعة خاركوف.

و في بيان وزارة الدفاع الروسية: "تواصل وحدات قوات مجموعة "الشمال" الروسية، التقدم إلى عمق دفاع القوات الأوكرانية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق تيخوي وكونستانتينوفكا وغرانوف في مقاطعة خاركوف".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 225 جنديا، ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين، وسيارتين ومدافع هاوتزر "دي-20"، و3 مدافع هاوتزر "دي-30".

وأضاف البيان: "سيطرت وحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، وحققت خسائر فادحة بتشكيلات اللواء الميكانيكي 43 ولواء الدفاع الإقليمي 112 في مناطق ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وزاغورويكوفكا في مقاطعة خاركوف".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 445 عسكرياً، ومركبتي مشاة قتاليتين و3 سيارات ومدفعي هاوتزر أمريكيي الصنع عيار 155 ملم طراز "إم - 198"، ومدفع هاوتزر من طراز "مستا- بي" عيار 152 ملم، ومدفع هاوتزر "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعا ذاتي الدفع طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.

وقامت وحدات قوات مجموعة "الجنوب" الروسية، بتحسين الوضع على طول الخط الأمامي للجبهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في مناطق كونستانتينوفكا ونوفي في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 305 جنود، ودبابة ومركبتين ومدفع "كراب"، ومدافع هاوتزر "دي -20"، ومدافع هاوتزر "إل -119" ومحطة حرب إلكترونية، كما تم تدمير 4 مستودعات ذخيرة ميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية، في هذا الاتجاه.

وأضاف البيان أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية عززت مواقعها التكتيكية واستهدفت تشكيلات لواء المشاة 68 واللواء الآلي 24 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سيمينوفكا ونوفغورودسكويه في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 335 عسكريا، ودبابة و3عربات قتالية مدرعة، من بينها عربة مشاة قتالية من طراز "برادلي" أمريكية الصنع.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية مايسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.