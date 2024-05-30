ستاندرد تشارترد يتوقع: الدولار عند 45 جنيها بنهاية العام ويصل لـ 48 جنيها في 2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري

قالت كارلا سليم، خبير اقتصادي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبنك ستاندرد تشارترد، إن سعر صرف الجنيه في مصر لا يزال مدارا من البنك المركزي وليس حرا تمام.

ورجحت خلال كلمتها في مائدة مستديرة مع بعض الصحفيين اليوم، أن يصل سعر الدولار عند 45 جنيها لكل دولار خلال العام الجاري على أن يرتفع إلى 48 جنيها العام المقبل ويصل إلى 50 جنيها في 2026.

كان البنك المركزي أعلن في مارس الماضي تحرير سعر الصرف وترك تحديد قيمة الجنيه وفق آلية للعرض والطلب بهدف القضاء على السوق السوداء لتجارة العملة وسد فجوة التمويل.

وأدى تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع سعر الدولار بنحو 60% ليقفز من 30.94 جنيه إلى نحو 50 جنيها قبل أن يهبط إلى نحو 48 جنيها في البنوك.