بنك ستاندرد تشارترد يتوقع خفض المركزي سعر الفائدة بين 3% و5% خلال 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

رجحت كارلا سليم، خبير اقتصادي، منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، لبنك ستاندرد تشارترد، خفض البنك المركزي سعر الفائدة بين 3% إلى 5% خلال آخر 4 أشهر من العام الجاري مع بدء تراجع معدل التضخم.

وتوقعت خلال مائدة مستديرة مع بعض الصحفيين اليوم، أن يبدأ المركزي خفض سعر الفائدة بواقع 1.5% بداية من سبتمبر المقبل على أن يخفض بنفس النسبة سعر الفائدة في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية في 2024.

كان البنك المركزي رفع سعر الفائدة 19% خلال آخر عامين منهم 6% في مارس الماضي ليصل مستوى الفائدة إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض.

وتوقعت كارلا انخفاض معدل التضخم إلى 29.8% بنهاية يونيو المقبل من 32.5% بنهاية أبريل الماضي.

ورجحت أن يهبط معدل التضخم إلى 25% بنهاية العام الجاري ديسمبر 2024 على أن يتراجع إلى 20% العام القادم 2025.

كان معدل التضخم تراجع للمرة الثانية على التوالي في أبريل الماضي ليصل إلى 32.5% من 33.3% في مارس الماضي.

وجاءت المائدة بحضور فيليب دوبا-بانتاناكس، كبير الاقتصاديين، خبير استراتيجي جيوسياسي عالمي، لبنك ستاندرد تشارترد AG ، فرع باريس.