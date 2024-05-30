حُفرة تحت الأرض.. "ضبط 9 متورطين في عملية تنقيب عن الآثار بالقاهرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -سامح غيث:

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، النقاب عن عملية تنقيب غير مشروعة عن الآثار في القاهرة وضبط المتورطين وحفرة بقصد التنقيب داخل عقار".

وكان رجال مباحث القاهرة، بالتعاون مع قسم شرطة الخليفة، نجحوا في كشف ملابسات عمليات تنقيب غير مشروعة عن الآثار داخل عقار يقع ضمن نطاق القسم.

وفي ضوء التحريات والإجراءات التي قام بها رجال الأمن، تمكنوا من توقيف 9 أشخاص أثناء قيامهم بعمليات التنقيب داخل العقار المشار إليه. وقد عثر داخل العقار على حفرة بقطر يبلغ مترا وعمق 4 أمتار، وكانت مجهزة بأدوات التنقيب المختلفة.

وفي اعترافاتهم، أقر المتهمون بقيامهم بعمليات التنقيب غير المشروعة بهدف البحث عن الآثار داخل العقار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين وباشرت النيابة التحقيق.