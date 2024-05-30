الأسد ومخبر أكّدا خلال لقائهما في طهران المضي في تعزيز العلاقات بين سوريا وإيران

التقى الرئيس السوري بشار الأسد، في طهران، القائم بأعمال الرئاسة الإيرانية محمد مخبر، وقدّم له التعازي برحيل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، مؤكدًا "الثقة الكبيرة بقدرة إيران قيادةً وشعباً على تجاوز هذه الحادثة الأليمة والاستمرار بمكانتها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي".

وشدد الأسد ومخبر، وفق ما نقلت الرئاسة السورية، على عمق العلاقة الإستراتيجية التي تربط بين سوريا وإيران، وأن "تلك العلاقة تقوم على مبادئ أساسها الكرامة والسيادة واحترام المصالح المشتركة للدول والشعوب"، وأكّدا "المضي في تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات لا سيما الاقتصادية منها".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى الأسد المرشد الأعلى في إيران السيد علي الخامنئي، حيث قدم التعازي برحيل رئيسي ورفاقه في حادث تحطم مروحية رئيسي في محافظة أذربيجان الشرقية.