"هآرتس": حزب "معسكر الدولة" بزعامة غانتس يُقدم مشروع قانون لحلّ الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة

أفادت صحيفة "هآرتس"، حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي بزعامة بيني غانتس يُقدم مشروع قانون لحلّ الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة".

وغانتس يشارك في مجلس الحرب الذي يدير الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول، وزادت حدّة الخلافات بينه وبين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول مسار الحرب في ظل عدم تحقيق هدفي استعادة الأسرى والقضاء على "حماس" والخلافات حول "اليوم التالي" لما بعد الحرب.

وفي 18 أيار الماضي، أمهل غانتس نتانياهو حتى 8 حزيران لتحديد استراتيجية للحرب وما بعدها، وأشار إلى أنّه إذا واصل نتانياهو طريقه الحالي في الحرب فسيتوجه مع الإسرائيليين لإجراء انتخاباتالس.

وقال: "سننسحب من حكومة الطوارئ إذا لم يلبّ نتانياهو الطلبات"، منتقدًا أداء نتانياهو والائتلاف الحاكم مع مسار الحرب.