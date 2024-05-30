حراك المتقاعدين العسكريين: للتنسيق بين النقابات من أجل إجراء تحركات جدية لحفظ الحقوق وتعديل سلسلة الرتب والرواتب

أكد "حراك المتقاعدين العسكريين"، في بيان، رفضه لقرار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتوقف عن دراسة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام، معتبرًا أنه "يضرب بذلك جميع الوعود التي أعطاها قبل زيادة الرشاوى تحت مسميات مساعدات وحضور ونقل، وبذلك الأمر ضرب حقوق وتعويضات جميع العسكريين من ضباط ورتباء وأفراد بمعاشاتهم وتعويضاتهم، والظلم الاكبر هو أن القيادات الأمنية صدقت وعوده".

وقال: "نضع كلام ميقاتي أمام كل من وافق على الزيادات الأخيرة من اتحاد عمالي ونقابات وهيئات، لأننا كنا متأكدين انه لن يعطي الناس حقوقها".

واعلن الحراك انه "في ظل هذا الاستبداد والرواتب المتدنية التي لا تتجاوز 200 دولار أو 250 دولار لأعلى رتبة رتيب و450 دولارًا لأعلى رتبة ضابط متقاعد، ولأن المقصود هو تجويع الناس وحرمانهم حقوقهم المشروعة، ولأن الأمر سيضرب حقوق التعويضات نهاية الخدمة أن المدنية أو العسكرية، ندعو جميع الموظفين والمتقاعدين وأهالي العسكريين في الخدمة الفعلية إلى موقف موحد من هذا الوضع، وان تتحرك النقابات غير المرتبطة بقرار خلفه سياسي وبالتنسيق مع بعضها البعض، من أجل إجراء تحركات جدية لحفظ حقوقكم وتعديل سلسلة الرتب والرواتب دون أي مواربة ووضعها قيد التنفيذ، والا لتكن المواجهة ضد هذه السلطة".