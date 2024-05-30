أكّدت هيئة "أوجيرو"، في بيان، "عزمها المضي قدماً في حماية شبكة الإتصالات الوطنية من أشكال التعدّيات كافة"، مشيرة إلى أنّه "استكمالاً لحملاتها السابقة في محاربة الانترنت غير الشرعي، ستقوم الهيئة غداً وبناءً على إشارة القضاء المختص بإزالة التعدّيات وتفكيك شبكات النقل غير المرخّص لها على كل الأراضي اللبنانية. وعليه فإن خدمة الإنترنت ستشهد إنقطاعاً لدى السادة المواطنين المتعاقدين مع تلك الشبكات".
ودعت إلى "التواصل معها عبر الـ1515 أو عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال زيارة مراكزها من أجل الحصول على خدمة الإنترنت بشكل قانوني".
كانت هذه تفاصيل خبر "أوجيرو" أعلنت عن إزالة التعدّيات وتفكيك شبكات النقل غير المرخّص لها بدءا من الغد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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