المرابطون لمولوي: لمنع التحركات المشبوهة غدا من قبل جهات تتستر برفع العلم الفلسطيني

طالبت حركة الناصريين المستقلين- المرابطون، وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال بسام المولوي، في بيان، "منع التحركات المشبوهة غداً، من قبل بعض الجهات التي تتستر برفع العلم الفلسطيني زوراً وبهتاناً، وتعيث تخريباً في الداخل اللبناني، ولا تبذل أي جهد نضالي على أرض فلسطين، وذلك استمراراً للجهود المبذولة لترسيخ الأمن الداخلي في لبنان عموماً وفي بيروت تحديداً".
وشددت الحركة، على أن "بيروت ستبقى سيدة العواصم العربية، وحاضنة المقاومين من أجل فلسطين وعصية على المخربين لأمنها".
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